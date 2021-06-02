Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı: 10 ölü, 12 yaralı

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hamıd Ruşan, basına yaptığı açıklamada, "Kabil'in Sar-i Kariz ve Golai Davahane bölgelerinde peş peşe bombalı saldırılar düzenlendiğini" söyledi.

Saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Ruşan, "patlamalar sonucu 10 sivilin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin de yaralı olduğunu" duyurdu. Saldırının sivilleri hedef aldığını söyleyen Ruşan, durumu bir insanlık suçu olarak değerlendirdi.

Saldırıları henüz kimse üstlenmedi. Ülke içerisinde bir yandan istikrar ve düzen sağlanmaya çalışırken diğer yanda da saldırılar devam ediyor.

Ayrıca Afganistan hükümetine göre, yabancı güçlerin 1 aydır ülkeden çekilmeye başlaması ile bölgedeki saldırıların ve baskının şiddetinde artış yaşandı.