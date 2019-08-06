Afganistanlı kaçak göçmene darp iddiası

Bulgaristan tarafından darp edilen 1 göçmen zorla Türkiye'ye gönderildi.

Alınan bilgiye göre; Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı Avcılar köyünde 55. Mekanize Piyade Tugayı 5.Hudut Tabur Komutanlığı denetimleri sırasında darp edilen 1 göçmen yakalandı. 5 ay kadar önce yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını, yasadışı yollardan Bulgaristan sınırını geçtiğini, Bulgaristan polisine yakalandığını, değerli eşyaların alınıp darp edildikten sonra Türkiye'ye geri gönderildiğini beyan etti. Pehlivanköy G.G.M.'ye teslim edildi.

Kaynak: İHA