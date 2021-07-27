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  3. Afganlılar Türkiye'de kalmak için her yolu deniyor! İntihara kalkışıyorlar, sabun yiyip içiyorlar

Afganlılar Türkiye'de kalmak için her yolu deniyor! İntihara kalkışıyorlar, sabun yiyip içiyorlar

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Afganlıların ülkelerine dönmemek ve Türkiye'de kalma sürelerini uzatmak için intihara kalkıştığını, temizlik ürünlerini yiyip içtiklerini kaydetti.

Afganlılar Türkiye'de kalmak için her yolu deniyor! İntihara kalkışıyorlar, sabun yiyip içiyorlar

Türkiye son günlerde Afganistan'dan ülkemize gelen göçmenleri konuşuyor. Özellikle sayılarının günden güne artması Türk vatandaşlarını da tedirgin etmeye başladı. Bunun yanı sıra ülkemize girmek isterken yakalanan Afgan mültecilerin, ülkelerine dönmemek için yaptıkları ise pes dedirtti. Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk bugün yayımlanan köşe yazısında Afganların gitmemek için neler yaptığını anlattı.

Öztürk yazısına göre Afganlar gitmemek için şunları yapıyor:

- İntihara kalkışıyorlar.

- Temizlik için verilen sabun ya da deterjanları yiyor, içiyor. Mideleri bozulduğu için hastaneye kaldırılıyorlar.

Afganlılar Türkiye'de kalmak için her yolu deniyor! İntihara kalkışıyorlar, sabun yiyip içiyorlar

TEK BİR AMAÇLARI VAR

Yazısında Afganlıların bu yöntemlerle Türkiye'de kalma sürelerini uzattıklarını dile getiren Saygı Öztürk," Gözetim altında tutuldukları süre içinde ülkelerine gönderilişlerini engellemek için 6 ayı doldurmaya çalışıyorlar. Çünkü, Geri Gönderme Merkezi'nde 6 ayı dolduran ülkesine gönderilemiyorsa Geri Gönderme Merkezi'nden çıkarılıyor."  ifadelerini kullandı. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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