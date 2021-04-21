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Afife isminin anlamı nedir, Afife ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Afife isminin anlamı; temiz, güzel, namuslu, dürüst Kadın demektir. Bu içeriğimizde Afife isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Afife isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Afife isminin anlamı nedir, Afife ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Afife isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Afife ismi ne demek, Afife ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Afife isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Afife İsminin anlamı nedir? TDK Afife anlamı:

TDK'da Afife isminin anlamı, İffetli (kadın) olarak geçmektedir. 

Afife İsmi Kuranda geçiyor mu?

Afife ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Afife isminin kökeni:

Afife ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Afife adında 4.834 kişi bulunmaktadır.

Afife isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Afife isminin rengi:

Malakit

Afife ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Afife isminin Harf Analizi Nedir ?

Afife ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

F : Patron, ön planda

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

F : Patron, ön planda

E : İletişim, duygusal karışık

Afife isminin Numerolojisi Kaçtır?

Afife ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

F : 7

İ : 12

F : 7

E : 6

= 33 Afife İsminin Numeroloji Toplamı 33’dir.

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Afife isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Afife ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Afife isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1   F: 6   İ: 9   F: 6   E: 5 = 27

2 7 = 9 Kader sayısıdır

Afife isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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