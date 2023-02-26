Afik Katan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afik Katan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Afik Katan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Afik Katan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Afik Katan 30 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אפיק קטן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Afik Katan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 11 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Afik Katan'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Afik Katan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Afik Katan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Afik Katan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Afik Katan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Hapoel Haifa

14 Şubat 2021 yılında Maccabi Herzliya

30 Haziran 2021 yılında Hapoel Haifa

11 Ekim 2021 yılında Hapoel Hadera

Afik Katan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Afik Katan şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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