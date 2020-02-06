Herkes tarafından merakla beklenen Afili Aşk 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe arasında soğuk savaş başlıyor!

Ayşe, Kerem'i Ceyda ile yakınlaşırken görür. Kıskançlığını bastırmaya çalışarak karşı atak geliştirmeye çalışır. Volkan sevgililer günü için Gonca'ya bir sürpriz hazırlar. Bir dağ evi kiralar ve romantik bir gece geçirmek ister. Kerem ve Ceyda'yı Gonca'dan habersiz bir şekilde dağ evine davet eder. Volkan'ın bilmediği bir şey vardır. Aynı daveti Gonca da Ayşe ve Ömer'e yapar. Tatil günü gelip çattığında ise kaos başlar. Ayşe ve Kerem arasındaki savaş yeni başlamıştır.

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