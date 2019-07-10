Afili Aşk 6.Bölüm fragmanı izle! | Afili aşk son bölüm fragman izle

Her çarşamba kanal D ekranlarında yayınlanan afili aşk dizisinin 3.bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki afili aşk 6.bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte afili aşk 6.bölüm fragmanı

AFİLİ AŞK 6.BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Afili aşk 6.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınladıktan hemen sonra sitemizde güncellenecektir.

AFİLİ AŞK’IN KONUSU NE?

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start – up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

AFİLİ AŞK OYUNCU KADROSU

Projenin oyuncu kadrosu içerisinde yer alan isimlerin canlandıracağı karakterler ise şöyle;

Çağlar Ertuğrul (Kerem)

Burcu Özberk (Ayşe)

Altan Erkekli (Muhsin)

Benian Dönmez (Melahat)

Neşe Baykent (Yelda)

Taner Rumeli (Rıza)

Serkay Tütüncü (Volkan)

Asena Tuğal (Hülya)

Uğur Uzunel (Erkut)

Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda)

Yılmaz Kunt (Berk)

Ozan Dağgez (Samet)

Güzide Arslan (Gonca)

Beril Pozam (Nazmiye)

Umutcan Ütebay (Sabri)

Vural Ceylan (Kadir)

Banu İnan (Nermin)

Hira Su Yıldız (Buse).