Afili ne demek, TDK'ya göre Afili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Afili ne demek? Afili TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi afili kelimesi. Peki afili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre afili nedir, afili kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AFİLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Afili kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre afili kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gösterişli, çalımlı

