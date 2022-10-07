Afinaj Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Afinaj Operatörü görev tanımı nedir, Afinaj Operatörü ne iş yapar, Afinaj Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Afinaj Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Afinaj Operatörü Tanımı;

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Afinaj Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Afinaj Operatörü Maaşları

Afinaj Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Afinaj Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Afinaj Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.48

Meslek Adı :

Afinaj Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal döküm işlemlerinde alüminyum madeninin yapısını değiştirerek parçanın modifikasyonunu sağlama ve potadaki madeni döküm işlemlerine hazır hale getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Afinaj Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Erimiş alüminyumu bekleme ocağı potasına almak,

b) Afinaja hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek,

c) Madene azot vermek, gaz alma işlemini yapmak,

d) Alüminyumun dendrit yapısına müdahale ederek parça modifikasyonunu sağlamak,

e) Potadaki eriyikten numune almak, yoğunluk değerlerini kontrol etmek,

f) Numunenin uygunluk onayını vermek,

g) Onaylanmayan eriyik için afinaj işlemlerini tekrarlamak,

h) Afinaj işlemi tamamlanan madeni döküm işlemlerine hazır hale getirmek,

i) İşlemlere ilgili kayıtları tutmak,

j) Malzeme stokunu takip etmek,

k) Arıza ve aksaklıkları amirine bildirmek,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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