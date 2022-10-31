Afiyet isminin anlamı nedir, Afiyet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Afiyet isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Afiyet ismi ne demek, Afiyet ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Afiyet isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Afiyet İsminin anlamı nedir? TDK Afiyet anlamı:

Afiyet ismi Türk Dil Kurumunda Sağlıklı, sıhhatli olma, hastalıktan uzak olma durumu anlamında tanımlandırılmıştır.

Afiyet İsmi Kuranda geçiyor mu?

Afiyet ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Afiyet isminin kökeni:

Afiyet ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 599 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Afiyet isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Afiyet isminin rengi:

Hardal

Afiyet ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Afiyet isminin Harf Analizi Nedir ?

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Afiyet ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

F : Patron, ön planda

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Y : Başına buyruk, depresif

E : İletişim, duygusal karışık

T : Hayalperest, tembel,

Afiyet isminin Numerolojisi Kaçtır?

Afiyet ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

F : 7

İ : 12

Y : 28

E : 6

T : 24

= 78 – Afiyet İsminin Numeroloji Toplamı 78’dir.

Afiyet isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Afiyet ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Afiyet isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1 F: 6 İ: 9 Y: 7 E: 5 T: 2 = 30

3 + 0 = 3 Kader sayısıdır

Afiyet isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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