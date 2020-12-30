Afjet Afyonspor 1 - 0 Hacettepe Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 18. hafta maçında Afjet Afyonspor sahasında Hacettepe Spor ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Zafer Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Afjet Afyonspor - Hacettepe Spor maçı kaç kaç bitti?

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