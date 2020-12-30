Afjet Afyonspor 1 - 0 Hacettepe Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Afjet Afyonspor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Afjet Afyonspor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Afjet Afyonspor ve Hacettepe Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 18. hafta maçında Afjet Afyonspor sahasında Hacettepe Spor ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Zafer Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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STADYUM BİLGİSİ
Zafer Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 13:00
Afjet Afyonspor Hacettepe Spor Maçının Hakemleri
Doğu Yılmaz(hakem), Sedat Yavanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Hasan Erdoğan(2. Yardımcı Hakem), Erdal Yılmaz(dördüncü Hakem)
Afjet Afyonspor İlk 11
15. Mehmet Doğan, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 4. Veli Kızılkaya, 5. Emre Tosun, 7. Onur Ramazan Toprak, 9. Cihan Özkara, 19. Savaş Tağa, 21. Yusuf Emre Kasal, 25. Ferhan Evren, 48. Aykut Uluç, 77. Ferit Erişçi
Yedekler
27. Anıl Atağ, 11. Mehmet Özdıraz, 13. Mert Polat Keklik, 17. Yavuz Selim Tek, 20. Veysel Karani Ünal, 80. Görkem Güven, 91. Okan Yıldız, 99. Hacı Mustafa Karabulut
Teknik Sorumlu
Bahaddin Güneş
Hacettepe Spor İlk 11
99. Yasin Davuş, 4. Metehan Mert, 8. Volkan Kılıç, 9. Mehmet Can Güngör, 14. Ali Eren Karadağ, 11. Muhammed Ali Barutcu, 23. Kaan Yüksel, 33. Musa Şahindere, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 77. Yağız Suat Bolat, 80. Umutcan Akdeniz
Yedekler
3. Muhammet Selim Okur, 5. Doğan Bilgin, 7. Hüseyin Eren Bektaş, 15. Yusuf Deniz Akbay, 19. Sarp Ekinci, 20. Ataberk Gök, 28. Kemal Emirhan Aydın
Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|18
|15
|3
|0
|56
|14
|48
|42
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|16
|10
|3
|3
|34
|15
|33
|19
|3
|24Erzincanspor
|16
|9
|5
|2
|28
|14
|32
|14
|4
|Sarıyer
|16
|8
|7
|1
|22
|6
|31
|16
|5
|Uşak Spor
|17
|8
|6
|3
|31
|20
|30
|11
|6
|Amed Sportif
|16
|8
|3
|5
|24
|21
|27
|3
|7
|Kocaelispor
|13
|8
|2
|3
|17
|12
|26
|5
|8
|Ankara Demirspor
|14
|6
|5
|3
|25
|15
|23
|10
|9
|Sancaktepe FK
|13
|6
|3
|4
|21
|12
|21
|9
|10
|Afjet Afyonspor
|15
|5
|5
|5
|17
|22
|20
|-5
|11
|Çorum FK
|14
|5
|3
|6
|26
|20
|18
|6
|12
|Kahramanmaraşspor
|15
|3
|8
|4
|17
|21
|17
|-4
|13
|Zonguldak Kömürspor
|17
|4
|5
|8
|17
|26
|17
|-9
|14
|Ergene Velimeşe
|17
|3
|4
|10
|19
|36
|13
|-17
|15
|Niğde Anadolu FK
|16
|2
|6
|8
|13
|28
|12
|-15
|16
|İnegölspor
|15
|2
|5
|8
|15
|25
|11
|-10
|17
|Hacettepe Spor
|17
|2
|3
|12
|11
|30
|9
|-19
|18
|Gümüşhanespor
|16
|2
|3
|11
|16
|39
|9
|-23
|19
|Şanlıurfaspor
|15
|1
|3
|11
|13
|46
|6
|-33
Fikstür
|30.12.2020
|Kocaelispor
|3-1
|Zonguldak Kömürspor
|30.12.2020
|Manisa FK
|1-1
|Sarıyer
|30.12.2020
|Niğde Anadolu FK
|2-2
|Şanlıurfaspor
|30.12.2020
|Sancaktepe FK
|1-1
|Kahramanmaraşspor
|30.12.2020
|İnegölspor
|1-1
|Uşak Spor
|30.12.2020
|Çorum FK
|4-0
|Gümüşhanespor
|30.12.2020
|Ankara Demirspor
|0-0
|24Erzincanspor
|30.12.2020
|Afjet Afyonspor
|1-0
|Hacettepe Spor
|30.12.2020
|Ergene Velimeşe
|0-5
|Hekimoğlu Trabzon