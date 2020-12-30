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Afjet Afyonspor 1 - 0 Hacettepe Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Afjet Afyonspor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Afjet Afyonspor 1 - 0 Hacettepe Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Afjet Afyonspor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Afjet Afyonspor ve Hacettepe Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  18. hafta maçında Afjet Afyonspor sahasında Hacettepe Spor ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Zafer Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Afjet Afyonspor - Hacettepe Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Afjet Afyonspor - Hacettepe Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Zafer Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 13:00

Afjet Afyonspor Hacettepe Spor Maçının Hakemleri
Doğu Yılmaz(hakem), Sedat Yavanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Hasan Erdoğan(2. Yardımcı Hakem), Erdal Yılmaz(dördüncü Hakem)

AFJET AFYONSPORAfjet Afyonspor

Afjet Afyonspor İlk 11
15. Mehmet Doğan, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 4. Veli Kızılkaya, 5. Emre Tosun, 7. Onur Ramazan Toprak, 9. Cihan Özkara, 19. Savaş Tağa, 21. Yusuf Emre Kasal, 25. Ferhan Evren, 48. Aykut Uluç, 77. Ferit Erişçi

Yedekler
27. Anıl Atağ, 11. Mehmet Özdıraz, 13. Mert Polat Keklik, 17. Yavuz Selim Tek, 20. Veysel Karani Ünal, 80. Görkem Güven, 91. Okan Yıldız, 99. Hacı Mustafa Karabulut

Teknik Sorumlu
Bahaddin Güneş

HACETTEPE SPORHacettepe Spor

Hacettepe Spor İlk 11
99. Yasin Davuş, 4. Metehan Mert, 8. Volkan Kılıç, 9. Mehmet Can Güngör, 14. Ali Eren Karadağ, 11. Muhammed Ali Barutcu, 23. Kaan Yüksel, 33. Musa Şahindere, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 77. Yağız Suat Bolat, 80. Umutcan Akdeniz

Yedekler
3. Muhammet Selim Okur, 5. Doğan Bilgin, 7. Hüseyin Eren Bektaş, 15. Yusuf Deniz Akbay, 19. Sarp Ekinci, 20. Ataberk Gök, 28. Kemal Emirhan Aydın

Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK18153056144842
2Hekimoğlu Trabzon16103334153319
324Erzincanspor1695228143214
4Sarıyer168712263116
5Uşak Spor1786331203011
6Amed Sportif168352421273
7Kocaelispor138231712265
8Ankara Demirspor1465325152310
9Sancaktepe FK136342112219
10Afjet Afyonspor15555172220-5
11Çorum FK145362620186
12Kahramanmaraşspor15384172117-4
13Zonguldak Kömürspor17458172617-9
14Ergene Velimeşe173410193613-17
15Niğde Anadolu FK16268132812-15
16İnegölspor15258152511-10
17Hacettepe Spor17231211309-19
18Gümüşhanespor16231116399-23
19Şanlıurfaspor15131113466-33

Fikstür

30.12.2020Kocaelispor3-1Zonguldak Kömürspor
30.12.2020Manisa FK1-1Sarıyer
30.12.2020Niğde Anadolu FK2-2Şanlıurfaspor
30.12.2020Sancaktepe FK1-1Kahramanmaraşspor
30.12.2020İnegölspor1-1Uşak Spor
30.12.2020Çorum FK4-0Gümüşhanespor
30.12.2020Ankara Demirspor0-024Erzincanspor
30.12.2020Afjet Afyonspor1-0Hacettepe Spor
30.12.2020Ergene Velimeşe0-5Hekimoğlu Trabzon


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