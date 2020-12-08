Misli.com 2. Lig'de heyecan bu hafta da devam ediyor. Ligde 14. hafta karşılaşmaları futbolseverler ile buluşacak. 14. haftanın ilk maçı Afyonspor - 24Erzincanspor maçının tüm detaylarını bu haberimizde bulabilirsiniz. Beyaz Grupta yer alan iki takımda, bu sezon play-off oynama mücadelesi veren takımlar arasında yer alıyor. Ev sahibi Afyonspor, 11 maçta topladığı 16 puanla sıralamada 10. sırada yer aldı. 24Erzincanspor ise 11 maçta 21 puan toplayarak ligin 4. sırasında bulunuyor. Bu ligde 24Erzincanspor deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Afyonspor'un da son 2 maçtır galibiyeti bulunmuyor. Peki, Afjet Afyonspor - 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

AFYONSPOR - 24ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2. Lig Beyaz Grupta oynanacak olan Afyonspor - 24Erzincanspor mücadelesi, bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma, Afyon Zafer Stadı'nda oynanacakken hakem, Emre Korkmaz tarafından yönetilecek. Emre Korkmaz'ın yardımcılıklarını ise Mert Baykal ve Hasan Cebeci üstlenecek.

HANGİ KANALDA VE CANLI YAYIN VAR MI?

Misli.com ile TFF'nin anlaşması üzerine 2. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamaları üzerinden ücretsiz bir şekilde yayınlanıyor. Afyonspor - 24Erzincanspor maçının da Misli.com üzerinden yayınlanması bekleniyor.

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