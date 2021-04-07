Afjet Afyonspor 4 - 2 Kahramanmaraşspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Afjet Afyonspor, Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Afjet Afyonspor, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. Afjet Afyonspor ve Kahramanmaraşspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 32. hafta maçında Afjet Afyonspor sahasında Kahramanmaraşspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Zafer Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
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STADYUM BİLGİSİ
Zafer Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Afjet Afyonspor Kahramanmaraşspor Maçının Hakemleri
Ahmet Balkan(hakem), Ramazan Ufuk Avdaş(1. Yardımcı Hakem), Alp Osman Karaosmanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Tolga Tugay İnan(dördüncü Hakem)
Afjet Afyonspor İlk 11
15. Mehmet Doğan, 22. Alper Tursun, 7. Onur Ramazan Toprak, 8. Doğan Ateş, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 21. Yusuf Emre Kasal, 30. Erhan Şentürk, 5. Emre Tosun, 48. Aykut Uluç, 89. Nazmi Candoğan, 91. Okan Yıldız
Yedekler
27. Anıl Atağ, 3. Mahmut Boz, 80. Görkem Güven, 9. Cihan Özkara, 66. Onurhan Gökdemir, 42. Mehmet Abdullah Çoban, 25. Ferhan Evren, 90. Mert Üner, 58. Yakup Yiğit, 61. Serhat Yeşilördek
Teknik Sorumlu
Bahaddin Güneş
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 3. Mert Ilıman, 9. Hakan Demirci, 12. Emin Altunay, 19. Sefa Saz, 20. Erdem Koçal, 24. Kadir Kaan Özdemir, 46. İsa Baltacı, 60. Alican Karadağ, 55. Doğanay Kılıç, 77. İbrahim Koca
Yedekler
32. Selçuk Özcan, 11. Burak Göksel, 15. Burak Emre Batmaz, 17. Selahattin Öztürk, 71. Orhan Evci, 27. Ali Alperen Erdoğan, 72. İsmet Kavuştu
Teknik Sorumlu
Taşkın Güngör
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|31
|23
|8
|0
|77
|21
|77
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|30
|18
|8
|4
|68
|27
|62
|41
|3
|Kocaelispor
|30
|16
|7
|7
|45
|26
|55
|19
|4
|Ankara Demirspor
|31
|14
|11
|6
|48
|32
|53
|16
|5
|24Erzincanspor
|30
|14
|10
|6
|42
|26
|52
|16
|6
|Sarıyer
|31
|14
|10
|7
|43
|31
|52
|12
|7
|Amed Sportif
|31
|15
|6
|10
|46
|40
|51
|6
|8
|Afjet Afyonspor
|30
|13
|11
|6
|45
|36
|50
|9
|9
|Çorum FK
|30
|14
|7
|9
|59
|33
|49
|26
|10
|Uşak Spor
|30
|13
|8
|9
|48
|36
|47
|12
|11
|Kahramanmaraşspor
|30
|7
|10
|13
|36
|52
|31
|-16
|12
|Zonguldak Kömürspor
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|30
|-15
|13
|Gümüşhanespor
|31
|8
|5
|18
|34
|64
|29
|-30
|14
|İnegölspor
|30
|5
|10
|15
|32
|47
|25
|-15
|15
|Şanlıurfaspor
|30
|7
|7
|16
|35
|65
|28
|-30
|16
|Ergene Velimeşe
|30
|4
|12
|14
|35
|60
|24
|-25
|17
|Hacettepe Spor
|30
|6
|5
|19
|23
|44
|23
|-21
|18
|Niğde Anadolu FK
|30
|4
|11
|15
|24
|48
|23
|-24
|19
|Sancaktepe FK
|31
|6
|5
|20
|29
|66
|23
|-37
Fikstür
|07.04.0021
|Sarıyer
|0-6
|Uşak Spor
|07.04.0021
|Niğde Anadolu FK
|2-1
|Sancaktepe FK
|07.04.0021
|Manisa FK
|1-1
|Şanlıurfaspor
|07.04.0021
|Kocaelispor
|1-2
|24Erzincanspor
|07.04.0021
|İnegölspor
|1-2
|Amed Sportif
|07.04.0021
|Gümüşhanespor
|2-1
|Hacettepe Spor
|07.04.0021
|Ergene Velimeşe
|0-0
|Ankara Demirspor
|07.04.0021
|Çorum FK
|2-3
|Hekimoğlu Trabzon
|07.04.0021
|Afjet Afyonspor
|4-2
|Kahramanmaraşspor
KAYNAK: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU