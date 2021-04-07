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Afjet Afyonspor 4 - 2 Kahramanmaraşspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Afjet Afyonspor, Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Afjet Afyonspor 4 - 2 Kahramanmaraşspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Afjet Afyonspor, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. maç 4-2 sona erdi. Afjet Afyonspor ve Kahramanmaraşspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  32. hafta maçında Afjet Afyonspor sahasında Kahramanmaraşspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Zafer Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Afjet Afyonspor - Kahramanmaraşspor maçı skoru ne oldu?
Afjet Afyonspor, Kahramanmaraşspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Afjet Afyonspor - Kahramanmaraşspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Zafer Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Afjet Afyonspor Kahramanmaraşspor Maçının Hakemleri
Ahmet Balkan(hakem), Ramazan Ufuk Avdaş(1. Yardımcı Hakem), Alp Osman Karaosmanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Tolga Tugay İnan(dördüncü Hakem)

AFJET AFYONSPORAfjet Afyonspor

Afjet Afyonspor İlk 11
15. Mehmet Doğan, 22. Alper Tursun, 7. Onur Ramazan Toprak, 8. Doğan Ateş, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 21. Yusuf Emre Kasal, 30. Erhan Şentürk, 5. Emre Tosun, 48. Aykut Uluç, 89. Nazmi Candoğan, 91. Okan Yıldız

Yedekler
27. Anıl Atağ, 3. Mahmut Boz, 80. Görkem Güven, 9. Cihan Özkara, 66. Onurhan Gökdemir, 42. Mehmet Abdullah Çoban, 25. Ferhan Evren, 90. Mert Üner, 58. Yakup Yiğit, 61. Serhat Yeşilördek

Teknik Sorumlu
Bahaddin Güneş

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KAHRAMANMARAŞSPORKahramanmaraşspor

Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 3. Mert Ilıman, 9. Hakan Demirci, 12. Emin Altunay, 19. Sefa Saz, 20. Erdem Koçal, 24. Kadir Kaan Özdemir, 46. İsa Baltacı, 60. Alican Karadağ, 55. Doğanay Kılıç, 77. İbrahim Koca

Yedekler
32. Selçuk Özcan, 11. Burak Göksel, 15. Burak Emre Batmaz, 17. Selahattin Öztürk, 71. Orhan Evci, 27. Ali Alperen Erdoğan, 72. İsmet Kavuştu

Teknik Sorumlu
Taşkın Güngör

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK31238077217756
2Hekimoğlu Trabzon30188468276241
3Kocaelispor30167745265519
4Ankara Demirspor311411648325316
524Erzincanspor301410642265216
6Sarıyer311410743315212
7Amed Sportif31156104640516
8Afjet Afyonspor30131164536509
9Çorum FK30147959334926
10Uşak Spor30138948364712
11Kahramanmaraşspor3071013365231-16
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13Gümüşhanespor318518346429-30
14İnegölspor3051015324725-15
15Şanlıurfaspor307716356528-30
16Ergene Velimeşe3041214356024-25
17Hacettepe Spor306519234423-21
18Niğde Anadolu FK3041115244823-24
19Sancaktepe FK316520296623-37

Fikstür

07.04.0021Sarıyer0-6Uşak Spor
07.04.0021Niğde Anadolu FK2-1Sancaktepe FK
07.04.0021Manisa FK1-1Şanlıurfaspor
07.04.0021Kocaelispor1-224Erzincanspor
07.04.0021İnegölspor1-2Amed Sportif
07.04.0021Gümüşhanespor2-1Hacettepe Spor
07.04.0021Ergene Velimeşe0-0Ankara Demirspor
07.04.0021Çorum FK2-3Hekimoğlu Trabzon
07.04.0021Afjet Afyonspor4-2Kahramanmaraşspor

KAYNAK: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

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