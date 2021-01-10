Afjet Afyonspor-Ankara Demirspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | Misli.com CANLI YAYIN

2. Lig'de heyecan erteleme maçlarıyla devam ediyor. Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Afjet Afyonspor ve Ankara Demirspor, erteleme maçında karşı karşıya gelecek. Bugün saat 13.00'de başlayacak olan zorlu mücadele, Misli.com mobil uygulamaları tarafından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Ligde şu ana kadar 16 maça çıkan Afyonspor, 23 puanla 10. sırada yer alıyor. Ankara Demirspor ise 16 maçta, 23 puana ulaştı ve 8. sıradaki yerini aldı.

Bu ligde Afjet Afyonspor evinde 4 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Ankara Demirspor deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 6 maçtır kazanamıyor.

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Afyon Zafer Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma, saat 13.00'de başlayacak. Mücadelenin hakemi, Murat Türkoğlu olacak. Murat Türkoğlu'nun yardımcılıklarını ise Bülent Korkmaz ve Volkan Kaan Topal üstlenecek.