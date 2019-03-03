Afjet Afyonspor - Gençlerbirliği: 0-0
AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan, Mehmet Güven (Dk. 75 Ajeti), Metin Yüksel, (Dk. 65 Taşkın İlter), Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç (Dk. 46 Bayram Çetin), Uğur...
STAT: Afyonkarahisar Zafer
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Özgür Ertem, Hüseyin Aylak
AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan, Mehmet Güven (Dk. 75 Ajeti), Metin Yüksel, (Dk. 65 Taşkın İlter), Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç (Dk. 46 Bayram Çetin), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş
GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 65 Mert Nobre), Sessegnon (Dk. 86 Matei), Luccas Claro, Stancu, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Jailton (Dk. 79 Nadir Çiftçi)
SARI KARTLAR: Emre Öztürk, Oltan Karakullukçu, Uğur Akdemir, Aykut Uluç (Afjet Afyonspor) - Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)
Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Afjet Afyonspor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.
DHA
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