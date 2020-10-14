Misli.com 2. Lig'de 5. hafta maçları oynanıyor. Beyaz Grup'ta mücadele eden Afjet Afyonspor ve Kocaelispor, orta sıralardan kurtulmak için mutlak galibiyet arıyor. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde mevcut. Bu sezon, 2. Lig Beyaz Grup'ta 4 maça çıkan Afyonspor, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 5 puana sahip olan Afyon ekibi, 9. sırada yer aldı. Kocaelispor ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puanda 12. sırada bulunuyor. Peki, Afjet Afyonspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AFJET AFYONSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Afyon Zafer Stadı'nda oynanacak olan Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçı, bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi, Celal Bayraklı olacak. Celal Bayraklı'nın yardımcılıklarını ise Cihad Buyurgan ve Recep Güneş üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. Afjet Afyonspor - Kocaelispor maçı da bugün saat 19.00'da Misli.com'dan yayınlanacak.

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