Misli.com 2. Lig'de 3. hafta heyecanı sürüyor. Bu hafta oynanacak maçların arasında Afjet Afyonspor ve Manisa FK maçı bulunuyor. İki takım arasındaki zorlu mücadele hakkında haberimizden bilgi alabilirsiniz. Peki, Afjet Afyonspor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig'de Afjet Afyonspor - Manisa FK arasında oynanacak mücadele 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Afyon Zafer stadında oynanacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Erdoğan Özkaya yönetecek. Erdoğan Özkaya'nın yardımcılıklarını ise Okan Akbal ve Selim Şenöz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Misli.com ve TFF arasındaki yayın hakları anlaşması neticesinde 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Afyonspor - Manisa FK arasında oynanacak zorlu karşılaşma, Pazar günü saat 19.00'da Misli.com üzerinden naklen ve şifresiz izlenebilecek.

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