Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor: 4-0 TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afjet Afyonspor kendi sahasında Şanlıurfaspor'u 4-0 mağlup etti.

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STAT: Zafer HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xxx), Ünal Doğru (xxx), Ali Rıza Öztürk (xxx) AFJET AFYONSPOR: Mehmet Doğan (xxx) - Doğan Ateş (xxx), İlker Avşar (xxxx), Mehmet Tosun(xxx) (Dk. 68 Ömer Çelik xx), Enes Ata (xxx) (Dk. 59 Aykut Çift xxx), Nazmi Candoğan (xxx), Caner Solmaz (xxxx), Fatih Selimhan Solmaz (xxx), Mehmet Tayfun Dingil (xxx) (Dk. 80 Emre Tosun x), İsmet Benli (xxx), Aykut Uluç (xxx) ŞANLIURFASPOR: Yasin Davuş (xx) - İbrahim Halil Durmuş (xx), Yusuf Güzel (xxx), Mehmet Ali Danış (xx) (Dk. 71 Seyfettin Büyükkılıç x), Veysel Sönmezsoy (xx) (Dk. 75 Eyüp Rızvanoğlu x), Murat Şamil Kurt (xx), Sercan Kaya (xx), Ali Eren Demirkol (xx), Fevzi Özkan (xx), Rıdvan Bingöl (xx), İbrahim Canlıka (xx) GOLLER: Dk. 60 İlker Avşar, Dk. 64 - Dk 77 Aykut Çift, Dk. 83 (KK) Yusuf Güzel (Afjet Afyonspor) SARI KARTLAR: Enes Ata, Mehmet Tayfun Dingil, Ömer Çelik (Afjet Afyonspor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afjet Afyonspor kendi sahasında Şanlıurfaspor'u 4-0 mağlup etti. 9'uncu dakikada Afjet Afyonspor atağında sağ kanattan Aykut Uluç'un ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya yükselen İlker Avşar topu Mehmet Tosun'un önüne indirdi. Mehmet Tosun'un kaleye gönderdiği top defansa çarparak kornere çıktı. 12'nci dakikada ev sahibi takımda Enes Ata sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Mehmet Tosun, topu auta attı. 34'üncü dakikada konuk ekip Şanlıurfaspor'da Mehmet Ali Danış'ın rakip ceza sahası içerisinde Murat Şamil Kurt'a gönderdiği topa kaleci Mehmet Doğan kalesinden çıkarak hakim oldu ve mutlak golü önledi. 43'üncü dakikada Afjet Afyonspor'da Mehmet Tayfun Dingil'in ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Enes Ata, topu İsmet Benli'nin önüne bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası dışarısından kaleye gönderdiği şutu kaleci Yasin Davuş kornere attı. Maçın ilk yarısında başka pozisyon olmayınca 0-0 sona erdi. 60'ıncı dakikada ev sahibi takımda Caner Solmaz'ın sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa yükselerek kafa vuran İlker Avşar topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi: 1-0. 64'üncü dakikada ev sahibi takımda İsmet'in pasıyla sol kanattan ceza alanına giren Mehmet Tosun rakibinden topu kurtararak son çizgiye indi ve topu geriye bıraktı. Geriden gelen Aykut Çift'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0. 77'nci dakikada ev sahibi Afjet Afyonspor'da Cemal Solmaz'ın rakip ceza sahası içerisine gönderdiği topa kafa vuran İlker Avşar topu ağlarla buluşturarak takımını kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0. 83'üncü dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine yönelen Aykut Çift'in gönderdiği topa Şanlıurfaspor'dan Yusuf Güzel ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 4-0. Maç Afjet Afyonspor'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı. (FOTOĞRAFLI) DHA



