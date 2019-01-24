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Afjet Afyonspor transferde hız kesmiyor

Transfer çalışmalarına devam eden Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor, Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan kaleci Soner Şahin'i renklerine kattı.

Afjet Afyonspor transferde hız kesmiyor

Transfer çalışmalarına devam eden Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor, Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan kaleci Soner Şahin'i renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan 37 yaşındaki kaleci Soner Şahin'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: İHA


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