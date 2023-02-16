Afonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Afonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Afonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Afonso 14 Kasım 1991 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Manoel Afonso Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Afonso Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Best Talent soccer yapmaktadır. Afonso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Afonso'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Afonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Afonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Afonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Afonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2010 yılında ASA

1 Ağu 2010 yılında Corinthians

1 Mart 2011 yılında Gamba Osaka

1 Aralık 2011 yılında Corinthians

1 Temmuz 2012 yılında Coimbra

30 Haziran 2013 yılında Corinthians

1 Temmuz 2013 yılında CRB

31 Aralık 2013 yılında Botafogo-SP

17 Ekim 2014 yılında CSA

4 Mayıs 2015 yılında Coimbra-MG

15 Aralık 2015 yılında Brusque-SC

6 Şubat 2017 yılında Lagarto FC

15 Mayıs 2017 yılında Murici

4 Haziran 2018 yılında Kulüpsüz

6 Aralık 2018 yılında Campinense-PB

15 Ekim 2020 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2022 yılında Interporto FC

20 Mayıs 2022 yılında Jacobina EC

6 Eylül 2022 yılında Santa Helena

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

Afonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Afonso şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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