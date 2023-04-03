Afonso Reis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afonso Reis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Afonso Reis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Afonso Reis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Afonso Reis 23 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Afonso Revez Reis şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Afonso Reis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Afonso Reis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Afonso Reis'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Afonso Reis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Afonso Reis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında SC Farense A23
Afonso Reis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Afonso Reis şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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