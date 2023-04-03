Afonso Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afonso Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Afonso Soares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Afonso Soares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Afonso Soares 23 Mart 2003 tarihinde Portimão şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Afonso Santos Soares şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Afonso Soares Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRP.POSITIONUMBER yapmaktadır. Afonso Soares, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Afonso Soares'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Afonso Soares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Afonso Soares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Portimonense 15
1 Temmuz 2017 yılında Benfica Sub-15
1 Temmuz 2018 yılında Benfica U17
1 Ağustos 2019 yılında Guimarães U17
1 Temmuz 2020 yılında Guimarães U19
1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B
Afonso Soares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Afonso Soares şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Portimonense SC (2011-17), SL Benfica (2017-19), Vitória Guimarães SC (2019-);
Afonso Soares Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U16 takımında 6 numaralı formasıyla 18 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U15 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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