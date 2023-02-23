Afonso Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afonso Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Afonso Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Afonso Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Afonso Sousa 3 Mayıs 2000 tarihinde Aveiro şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Afonso Gamelas Pinho Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Afonso Sousa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIMESOCCER yapmaktadır. Afonso Sousa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Afonso Sousa'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Afonso Sousa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/afonsosousa10/

Afonso Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Afonso Sousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Afonso Sousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Afonso Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Porto A.

1 Temmuz 2010 yılında Beira-Mar Form.

1 Temmuz 2012 yılında Gafanha Alt.

1 Temmuz 2013 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2015 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2017 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Porto B

9 Eylül 2020 yılında B SAD

1 Temmuz 2022 yılında Lech Poznan

Afonso Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Afonso Sousa şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Afonso Sousa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Beira-Mar (2008-12); GD Gafanha (2012-13); FC Porto (2013-19);UEFA: FC Porto

Portekiz U21 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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