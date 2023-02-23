Afonso Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afonso Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Afonso Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Afonso Sousa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Afonso Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afonso Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Afonso Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afonso Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Afonso Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Afonso Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Afonso Sousa 3 Mayıs 2000 tarihinde Aveiro şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Afonso Gamelas Pinho Sousa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Afonso Sousa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIMESOCCER yapmaktadır. Afonso Sousa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Afonso Sousa'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Afonso Sousa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/afonsosousa10/

Afonso Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Afonso Sousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Afonso Sousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Afonso Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Porto A.

1 Temmuz 2010 yılında Beira-Mar Form.

1 Temmuz 2012 yılında Gafanha Alt.

1 Temmuz 2013 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2015 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2017 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Porto B

9 Eylül 2020 yılında B SAD

1 Temmuz 2022 yılında Lech Poznan

Afonso Sousa kimdir

Afonso Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Afonso Sousa şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Beira-Mar (2008-12); GD Gafanha (2012-13); FC Porto (2013-19);
UEFA: FC Porto

Afonso Sousa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Afonso Sousa nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Viorel Lica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viorel Lica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Viorel Lica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viorel Lica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Madejski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Madejski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Madejski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Madejski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florin Plamada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Plamada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florin Plamada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Plamada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Hrosso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Hrosso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Hrosso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Hrosso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir