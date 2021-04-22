Afra Saraçoğlu kendisine hediye aldı, fiyatı dudak uçuklattı! Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Afra Saraçoğlu, art arda üç büyük marka ile anlaşma imzalayınca kendisine yüzbinlerce TL değerinde hediye aldı.

1 8 23 yaşındaki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu kendisine aldığı hediye ile magazin gündemine oturdu.