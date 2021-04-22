  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Afra Saraçoğlu kendisine hediye aldı, fiyatı dudak uçuklattı!

Afra Saraçoğlu kendisine hediye aldı, fiyatı dudak uçuklattı!

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Afra Saraçoğlu, art arda üç büyük marka ile anlaşma imzalayınca kendisine yüzbinlerce TL değerinde hediye aldı.

Afra Saraçoğlu kendisine hediye aldı, fiyatı dudak uçuklattı! 118

23 yaşındaki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu kendisine aldığı hediye ile magazin gündemine oturdu.