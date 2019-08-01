Afra Saraçoğlu kimdir? Birçok kişi bu sorunun cevabına ulaşmak için internette arama yapıyor. Ünlü isim merak konusu. Peki Afra Saraçoğlu kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

KİŞİSEL BİLGİLERİ

Tam Adı: Afra Saraçoğlu

Doğum Tarihi: 2 Aralık 1997 (20 yaşında)

Sevgilisi: Mert Yazıcıoğlu

Güneş Burcu: Yay

Doğum Yeri (Nereli): İstanbul

Göz Rengi: Mavi

Doğal Saç Rengi: Açık Kahverengi

Kilosu: 53

Boyu: 1.71 m veya 171 cm

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997'de doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuyan Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz'in kendisini sosyal medyadan keşfetmesiyle fırsat yakaladı. Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filminde Yeşilçay'ın kızını oynayarak oyunculuğa adım attı.

Afra Saraçoğlu, Kötü Çocuk filminde rol aldı. 20 yaşındaki oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Ece Çamkıran rolü oldu.

Afra Saraçoğlu ''Öpüşmem, sevişmem gibi Türkan Şoray kanunlarınız var mı?'' sorusuna şu cevabı verdi: ''20 yaşındayım, asla sevişmem. Bu benim kırmızı çizgim. Ama 5-6 yıl sonra projeye göre fikrim değişebilir.'

AFRA SARAÇOĞLU'NUN ALDIĞI ÖDÜLLER

2018 – 45. Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü – Fark yaratanlar

AFRA SARAÇOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Kardeş Çocukları (Hayat) (TV Dizisi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Çamkıran) (TV Dizisi)

2017 – Kötü Çocuk (Kayla) (Sinema Filmi)

2016 – İkinci Şans (Çiçek) (Sinema Filmi)

AFRA SARAÇOĞLU'NUN AİLESİ KİM?

Genç oyuncu Afra Saraçoğlu ailesi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulunnmuştu. Afra Saraçoğlu'nun annesi, kızı 14 yaşındayken Esline Mankenlik ile 5 yıllık sözleşme yaptı. Genç kız 18'ine geldiğinde "Annemi kandırmışlar. Ben artık reşitim" diyerek sözleşmeyi feshetti. Ancak ajans, filmlerden elde ettiği gelire göz koydu. Tazminat istiyor. Özcan Deniz'in İkinci Şans adlı filminde oynadıktan sonra dikkatleri üzerine çeken manken ve oyuncu Afda Saraçoğlu, geçtiğimiz yıl sözleşmesini tek taraflı feshedince eski şirketi Esline Mankenlik Hizmetmleri, 53 bin liralık tazminat davası açtı. "Müvekkilim ünlenmesi için bir dizide oynamasına için vermiş, ardından davalı oyuncu ünlenerek Özcan Deniz tarafından yeni bir film teklifi almıştır. İkinci Şans, Kötü Çocuk filmlerinden elde ettiği gelirin yüzde 40'ından şimdilik siner lira, haksız fesihten 40 bin lira ve manevi zarar için 10 bin lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz" dedi.

Ailesinin Fenerbahçe’li olması ve Fenerbahçe’de büyümüş olması nedeniyle Fenerbahçe takımını tuttuğunu belirten güzel oyuncu ayrıca bir anı defteri tuttuğunu ve gün içinde kendisini ne etkilediyse onları kaleme aldığını belirtmiştir.