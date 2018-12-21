Afra Saraçoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?
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AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?
Doğum tarihi : 02.Aralık.1997
Afra Saraçoğlu kaç yaşında : 21
Kilo & Boy :
Burcu : Yay
Meslek : Model, Sinema Oyuncusu
Afra Saraçoğlu doğum yeri :
AFRA SARAÇOĞLU BİYOGRAFİSİ
Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitimine devam etmektedir.
Esline Ajans'ın modeli olan ve genç yaşına rağmen birçok defile ve tanıtım çekimine katılan Afra Saraçoğlu, dünyaca ünlü top model Adriana Lima'ya olan benzerliği ile dikkati çekiyor.
2016 yılında Özcan Deniz’in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı “İkinci Şans” adlı sinema filminde Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz, Afra Saraçoğlu, Füsun Erbulak ile birlikte Nurgül Yeşilçay'ın kızı rolünde oynadı.
2017 yılında “Kötü Çocuk” adlı sinema filminde Afra Saraçoğlu, Tolga Sarıtaş, Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Ortans Kıvanç ile birlikte oynadı.
2017 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrolü Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Deniz Baysal, Mahir Günşiray, Çağlar Ertuğrul, Tolga Güleç, Alp Navruz ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Ece Çamkıran karakterini canlandırdı.
Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2017 - Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Çamkıran) (Tv Dizisi)
2017 - Kötü Çocuk (Kayla) (Sinema Filmi)
2016 - İkinci Şans (Çiçek) (Sinema Filmi)
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