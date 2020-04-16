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Afrika ülkesi Esvatini'de Kovid-19'dan ilk ölüm

ABUJA (AA) - Afrika ülkesi Esvatini'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.Sağlık Bakanı Lizzie Nkosi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üzülerek söylemeliyim ki Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti." ifadelerini kullandı.Nkosi, vakanın 53 yaşında...

Afrika ülkesi Esvatini'de Kovid-19'dan ilk ölüm

ABUJA (AA) - Afrika ülkesi Esvatini'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Lizzie Nkosi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üzülerek söylemeliyim ki Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Nkosi, vakanın 53 yaşında bir erkek olduğunu ve dün gece tedavi edildiği hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkedeki Kovid-19 vakalarıyla ilgili bilgi de veren Nkosi, "Bugüne kadar 17 vaka tespit edildi ve bunların 8'i iyileşti. Diğerlerinin tedavisi sürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA




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