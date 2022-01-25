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  3. Afrika Uluslar Kupası'nda futbol tarihine geçecek olay! Takımda kaleci kalmadı, sol bek kaleye geçti!

Afrika Uluslar Kupası'nda futbol tarihine geçecek olay! Takımda kaleci kalmadı, sol bek kaleye geçti!

Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Kamerun ile Komorlar karşı karşıya geldi. Konuk ekipteki sakatlık ve koronavirüs vakaları nedeniyle takımda kaleci kalmayınca ender görülen olaylardan biri yaşandı.

Afrika Uluslar Kupası'nda futbol tarihine geçecek olay! Takımda kaleci kalmadı, sol bek kaleye geçti!

Ligler devam ederken sezon ortasında gerçekleşen ve ilginç olaylara da sahne olan Afrika Uluslar Kupası'nda şaşırtıcı görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Kamerun'da devam eden turnuvada yaşadığı sakatlıkların ardından 12 koronavirüs pozitif vakası bildiren Komorlar'da neredeyse sahaya çıkacak futbolcu kalmadı. Takımdaki kalecilerin hepsi oynayamaz duruma gelince sol bek Chaker Alhadhur eldivenleri giydi.

12 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF

Yapılan kontroller sonucunda takımdaki 12 kişinin COVİD-19 testinin pozitif çıkması Komorlar'ı oldukça zorladı. Pozitif vakalar arasında teknik direktör  Amir Abdou'nun yanı sıra rotasyondaki iki kaleci Moyadh Ousseini ve Ali Ahamada da yer aldı.

Afrika Uluslar Kupası'nda futbol tarihine geçecek olay! Takımda kaleci kalmadı, sol bek kaleye geçti!

KALEYE SOL BEK GEÇTİ

Komorlar takımının birinci kalecisi Salim Ben Boina da Gana maçında Andre Ayew ile girdiği bir pozisyonda aldığı sert müdahalesi sonrası sakatlık geçirmiş ve sahalardan uzak kalmıştı. Sonrasında gelen COVID-19 vakaları ile birlikte takımda sahaya çıkacak kaleci kalmadı. Çözüm olarak sol bek mevkiinde oyuncusu Chaker Alhadhur kaleyi devraldı.

Afrika Uluslar Kupası'nda futbol tarihine geçecek olay! Takımda kaleci kalmadı, sol bek kaleye geçti!

KAZANAN TARAF KAMERUN

Turnuva kuralları gereği takımda oynayacak kaleci kalmasa bile diğer oyuncular yeterli sayıyı elde ediyorsa sahaya çıkmak zorunda. Bu kural nedeniyle Kamerun karşısında sahaya çıkmak zorunda kalan Komorlar, rakibi karşısında 2-1 mağlup oldu. Konuk ekip 7.dakikada Jimmy Abdou ile öne geçse de 29. dakikada Karl Toko Ekambi ve 70. dakikada Vincent Aboubakar ile öne geçen Kamerun, eksik rakibi karşısında maçı kazanmayı bildi. Bu sonuçla Kamerun üst tura çıkarken Komorlar turnuvaya veda etti.

Afrika Uluslar Kupası'nda futbol tarihine geçecek olay! Takımda kaleci kalmadı, sol bek kaleye geçti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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