Afrika'da Kovid-19 vakaları 8 bin 500'ü geçti

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 500'ü geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 50 ülkede virüsün bulaştığı 360 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kıtada vaka sayısının 8 bin 536'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 710 olduğu kaydedildi.

Afrika'da virüsün en fazla görüldüğü ülkeler sırasıyla Güney Afrika, Cezayir, Mısır, Fas ve Kamerun oldu.



Kaynak: AA