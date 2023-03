Afrika'dan yeni bir virüs alarmı! Dünya'nın en ölümcül virüslerinden olan Marburg virüsü can almaya başladı! Son 20 yıl içinde yüzlerce bulaşıcı hastalık pandemi haline gelerek tüm dünyayı alarma geçirdi. Ebola, Zika, Deli dana, Kuş gribi, Corona, Maymun Çiçeği milyonlarca can aldı ve bu salgınlar ara ara da olsa artış göstermeye devam ediyor. Son olarak da Afrika'nın Tanzanya ülkesinde Marburg virüsü 5 can aldı. Çevre ülkelerinde de alarm verilen virüse karşı insanla tedirgin olmaya başladı.