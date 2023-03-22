Afrika'dan yeni bir virüs alarmı! Dünya'nın en ölümcül virüslerinden olan Marburg virüsü can almaya başladı!

Son 20 yıl içinde yüzlerce bulaşıcı hastalık pandemi haline gelerek tüm dünyayı alarma geçirdi. Ebola, Zika, Deli dana, Kuş gribi, Corona, Maymun Çiçeği milyonlarca can aldı ve bu salgınlar ara ara da olsa artış göstermeye devam ediyor. Son olarak da Afrika'nın Tanzanya ülkesinde Marburg virüsü 5 can aldı. Çevre ülkelerinde de alarm verilen virüse karşı insanla tedirgin olmaya başladı.

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Afrika'dan yeni bir virüs alarmı! Dünya'nın en ölümcül virüslerinden olan Marburg virüsü can almaya başladı!

Çin'in Hubei Wuhan kentinde bir canlı hayvan pazarından ortaya çıkan Corona virüsünün arından tüm dünyada milyonlarca kişi yaşamını yitirdi. Hemen ardındansa birçok Avrupa ve Amerika ülkesini etkisi altına alan Maymun Çiçeği ülkemizde de görülünce tedirginlik bir hayli arttı. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün çalışmaları sonucu önlem alınan iki virüs için aşılar geliştirilse de vakalar görülmeye devam ediyor. Son olarak ise Afrika ülkesi olan Tanzanya’da 5 kişinin Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Yeni bir virüs mü yayılıyor? diye tedirgin olan milletler ise önlem almaları gerektiği konusunda hemfikir.

Afrika'dan yeni bir virüs alarmı! Dünya'nın en ölümcül virüslerinden olan Marburg virüsü can almaya başladı!

AFRİKA DA YENİ BİR VİRÜS

Geçtiğimiz Temmuz ayında Gana'da tespit edilen ve daha sonra salgın olarak kaydedilen Ebola benzeri bir hastalık olan Marburg virüsü Tanzanya’ya sıçradı. Tanzanya Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki Kagera bölgesinde 5 kişinin Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Tanzanya Sağlık Bakan, salgının kontrol altına alındığını ifade ederek, daha fazla yayılmadığını dile getirdi. Sağlık Bakanı, 3 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğünü aktararak, bu kişilerle temas eden 161 kişinin de izlendiğini söyledi.
Yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı gibi belirtileri olan Marburg virüsü, kanama ve organ yetmezliğine neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgın ile mücadelede Tanzanya’nın çabalarını olumlu karşılarken, Marburg virüsü tedavisi için şu ana kadar onaylanan bir aşı ya da bir ilaç bulunmuyor.

Afrika'dan yeni bir virüs alarmı! Dünya'nın en ölümcül virüslerinden olan Marburg virüsü can almaya başladı!
VİRÜS İLK KEZ 1967'DE ALMANYA'DA GÖRÜLDÜ

İlk olarak 1967 yılında Almanya’nın Marburg kentinde tespit edilen virüs, Almanya ve Sırbistan’da 31 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. O günden bu yana Gine, Uganda, Angola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Afrika’da görüldü. 2021 yılında Gine sağlık yetkilileri, Batı Afrika’daki ilk vakanın ülkede görüldüğünü duyurmuştu. Angola’da ise 2005 yılında 300’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Ekvator Ginesi’nde ilk vaka geçtiğimiz hafta tespit edilirken, ülkede 9 kişi Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Gana’da ise geçtiğimiz haziran ayında 2 kişinin virüs sonucu öldüğü kaydedilmişti. Ülkede 2 ay sonra ise salgının sona erdiği açıklanmıştı.

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