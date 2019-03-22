Afrikalı çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi mesajı

Afrika'nın çeşitli ülkelerinden birçok çocuğun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kağıtlara yazdığı sevgi mesajları duygulandırdı.

Gana, Togo, Mali gibi ülkelerden çocukların ellerinde taşıdıkları kağıtlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini gösteren yazılar yazdıkları görüldü. Afrikalı çocuklar, "Mali'den Türkiye'ye selam. Durmak yok yola devam", "Recep Tayyip Erdoğan Allah sizi korusun" şeklindeki yazılarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerini gösterdi.

Kaynak: İHA