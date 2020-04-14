"Afrikalılar koronavirüs yayıyor" demişti! McDonald's özür diledi

Bir ırkçılık örneği göstererek Afrikalıların koronavirüs yaydığı söyleyen McDonalds şubesinden özür geldi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, şirket, şubenin pazar günü yarım gün kapatılarak çalışanlara “çeşitlilik ve kapsama” konulu eğitim verildiğini duyurdu.

TÜM YABANCILARA EŞİT DAVRANIYORUZ

Guangzhou’da büyük bir Afrikalı nüfus olduğu ve bu kişilerin ‘ayrımcılığa maruz kaldığı’ ifade ediliyor.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, pazartesi günü bir açıklama yaparak Çin’in tüm yabancılara eşit davrandığını belirtti.

Ayrıca, sözcü, yetkililerin yeni önlemler alacağını da ifade etti.