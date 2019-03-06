Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce taciz ateşi
IHAAW094632-GEN/05-03-2019 - Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir." 05.03.20
IHAAW094632-GEN/05-03-2019 - Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir." 05.03.2019 09:46:32 TSI NNNN
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