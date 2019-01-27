Afrin şehidi için anma programı düzenlendi

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Afrin şehidi Fatih Mehmethan için düzenlenen anma programına katıldı.

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan için Topağacı Merkez Camii'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve anma programı düzenlendi. Programa Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım da katıldı. Program nedeniyle cami bahçesinde lokma ve yemek dağıtıldı. Camiye gelen vatandaşlar, çıkışta Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: İHA