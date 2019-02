Afrin şehidi Sarıaslan mevlid-i şerifle anıldı

10 Şubat 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin Bölgesinde YPG,PYD/PKK ve DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen "Zeytin Dalı Harekatında" girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, şehadetinin birinci yılında mevlid-i şerifle anıldı.

Şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın Suvarlı Beldesindeki baba evinde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Belediye Başkan Vekili Muhittin Büyük, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, protokol eşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazına müteakip başlayan mevlit programında, Besni Müftülüğü görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatanın mukaddesatı uğruna canlarını feda eden Uzman Çavuş Enes Sarıaslan ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin Şehidi Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın babası İmam Sarıaslan'ı telefonla arayarak başsağlığı ve sabır diledi.

Mevlid sonrası şehidin babası İmam Sarıaslan'la sohbet ederek başsağlığı ve sabır dileyen Vali Aykut Pekmez, şehidin babasına kendilerine her an ulaşıp her konuda istek ve taleplerine hazır olduklarını ve yalnız olmadıklarını dile getirdi.

Bu topraklar üzerinde huzurlu bir şekilde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduklarını belirten Vali Aykut Pekmez, "Vatanımızın birlik ve bütünlüğü ile bekasına yönelik kazanılan bu kutlu zaferde şehit olan Enes Sarıaslan kardeşimiz ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Biz devlet olarak şehitlerimizin hatıralarını inşallah ilelebet yaşatacağız" diye konuştu.

