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  3. Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı! 4 ölü, 12 yaralı var

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı! 4 ölü, 12 yaralı var

Afrin merkezi pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Alınan bilgiye göre 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı! 4 ölü, 12 yaralı var

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezindeki bir pazar yerinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

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