İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Afrin’de bomba yüklü motosiklet patladı

Afrin’de bomba yüklü motosiklet patladı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı.

Afrin’de bomba yüklü motosiklet patladı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Saldırıda birkaç sivil yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki El Mahmoudiya mahallesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Yerel kaynaklar, patlama nedeniyle birkaç sivilin yaralandığını aktardı. Saldırının terörist YPG/PKK örgütü tarafından düzenlendiği ifade edildi.

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT