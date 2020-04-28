Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen terör saldırısı kamerada!
Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlediği saldırıya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Terör örgütü PKK/YPG, bugün öğlen saatlerinde Afrin’de bomba yüklü yakıt tankeri ile terör saldırısı düzenledi.
Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu Racu Caddesi'nde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin, ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 masum sivili katlettiğini, 47 sivili de yaraladığını duyurmuştu.
Afrin'deki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!
Afrin'de terör saldırısı: 40 sivil hayatını kaybetti,47 yaralı
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