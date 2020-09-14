Afrin'de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir kamyonete yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Bombalı araçla düzenlenen terör saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını, 32 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynakları yaptıkları açıklamada terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğini fakat örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını ifade etti.

YPG/PKK terör örgütüne mensup teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019 tarihinde varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.