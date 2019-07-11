Afrin’de patlama: 5 ölü

Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Suriye'nin Afrin kentinde bir benzin istasyonunun yakınında bomba yüklü araç infilak etti. Olayda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı. Sivil savunma ekiplerinin, patlamadan kısa bir süre sonra çıkan yangını söndürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA