Afrin'de PKK/YPG'li teröristlerden bombalı saldırı: 4 yaralı  

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı" ile terör unsurlarından arındırılıp, özgürleştirilen Suriye'nin Afrin bölgesinde, PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 4 kişi yaralandı.

'Zeytin Dalı Harekatı" bölgesindeki Suriye'nin Afrin bölgesinde, dün terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, patlamada yaralanan 4 kişiyi Afrin'deki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonrası çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yerel güvenlik güçleri, uzaktan kumanda kullanılarak, yapılan saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.