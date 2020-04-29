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Afrin’de sivillere yönelik bombalı saldırı

Suriye'nin Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilmiş el yapımı paylayıcı patladı.

Afrin’de sivillere yönelik bombalı saldırı

Suriye'nin Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilmiş el yapımı paylayıcı patladı. Patlamada ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Suriye'nin Afrin ilçesinde yer alan Mahmudiye Mahallesi'nde sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıda bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) patladı. Saldırı sonucu ölü ya da yaralı bulunmadığı aktarıldı.

Kaynak: İHA




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