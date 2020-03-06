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  3. Afrin’de YPG/PKK’dan sivillere saldırı: 2 yaralı

Afrin’de YPG/PKK’dan sivillere saldırı: 2 yaralı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde sivillere yönelik düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.

Afrin’de YPG/PKK’dan sivillere saldırı: 2 yaralı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde sivillere yönelik düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK mensupları, 2 füze ile sivillere yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda 2 sivilin yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklar, füzelerin Afrin'in merkezindeki Al-Filat Caddesi ve Mahmudiyah semtinin yakınına düştüğünü aktardı. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki terör hedeflerini topçu atışıyla ateş altına aldığı belirtildi.

Afrin’de YPG/PKK’dan sivillere saldırı: 2 yaralı

Afrin’de YPG/PKK’dan sivillere saldırı: 2 yaralı

Kaynak: İHA




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