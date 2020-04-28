Afrin’deki patlamada ölü sayısı 20’ye yükseldi

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü tankerle düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Yerel medya, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

Suriye'nin Afrin ilçesi merkezinde bulunan Racu Caddesi'nde düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi. Öte yandan, patlamanın etkisi nedeniyle çevredeki yerleşim yerlerinin ve araçların da hasar gördüğü aktarıldı. Patlamanın ardından yanan araçların görüntüsü sosyal medyada paylaşılırken; ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu ve patlamanın meydana geldiği noktaya sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Güvenlik güçleri, söz konusu saldırının terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: DHA