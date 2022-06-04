Afrin'deki Suriyeliler belediye binasına saldırdı! Türk elektrik dağıtım şirketi binasını ateşe verdi

Terörle mücadelesine Türkiye içinde ve sınır dışında devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri başlattığı harekatlarla Suriye'nin Afrin kentini teröristlerden temizleyerek güvenli bir hale getirmişti. Burada halkın yaşamı için gerekli olan imkanlar sağlanırken kentte elektrik fiyatlarına yapılan zam sonrası Suriyeliler skandala imza attı.

TÜRK ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Suriyeliler, zamma isyan ettikten sonra belediye binasını bastı ve hasar verdi. Bununla da yetinmeyen Suriyeliler, Türk elektrik dağıtım şirketi STE binasını ateşe verdi.