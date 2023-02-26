Afriyie Nana Yaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afriyie Nana Yaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Afriyie Nana Yaw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Afriyie Nana Yaw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Afriyie Nana Yaw 31 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Afriyie Nana Yaw Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. Afriyie Nana Yaw'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Afriyie Nana Yaw Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Afriyie Nana Yaw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Afriyie Nana Yaw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Afriyie Nana Yaw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Afriyie Nana Yaw şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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