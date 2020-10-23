Öğrenci değişim programlarından biri olan AFS (American Field Service) başvuruları 4 Kasım 2020 tarihinde sona erecek. Başvurular hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yurtdışında lise eğitimi programı ile sıra dışı bir kültürlerarası deneyim sunan AFS sayesinde gençler 40’tan fazla ülkeden birinde farklı kültürleri tanıma, yeni bir dil öğrenme ve küresel yetkinlikler kazanma şansına kavuşuyor. Peki AFS başvuruları ne zaman ve nereden yapılır? AFS başvuru koşulları 2020 neler? AFS'ye kimler başvurabilir?

AFS BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILIR?

2021-2022 döneminde farklı bir ülkede eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler başvurularını en geç 4 Kasım Çarşamba gününe kadar https://www.turkkulturvakfi.org.tr/programs/okul/ adresinden yapabilir.

AFS BAŞVURU EKRANI

AFS İÇİN NE YAPILIR?

Bir program seç ve başvurunu başlat

Başvuruları devam eden AFS Programları için buraya tıklayarak hemen incelemeye başlayabilirsin!

Değerlendirme Süreci

Her başvuran aday bir AFS öğrencisi olamıyor. Okul programlarına başvuran herkes her sene düzenlediğimiz yazılı sınav ve mülakatlara alınıyor. Bu değerlendirmelerin sonucunda kabul edilen ve yedek adaylar belirleniyor. Bu sonuç bize senin uluslararası bir öğrenci değişimine hazır olduğunu söylüyor ve eğlenceli kısım başlıyor!

Ülke Seçimleri ve Kabul Süreci

Değerlendirmeler sonucunda kabul edildiysen veya yedek listedeysen detaylı AFS başvuru formlarını dolduruyorsun ve ülke tercihlerini yapıyorsun. AFS formları diğer ülkelerdeki AFS çalışanlarının ve gönüllülerinin seni doğru tanıması için çok önemlidir ve özenle hazırlanmalıdır. Karşı ülkeden kabul mektubu gelene kadar herkes AFS adayı durumundadır.

AFS Gidiş Oryantasyonu ve Uçuşlar

Program öncesinde, program boyunca ve sonrasında yapılacak olan AFS oryantasyonları seni yurt dışında olduğun süre boyunca yaşayabileceğin kişisel ve kültürel gelişim fırsatlarına hazırlayacak ve sana yol gösterecek. Kendini bu işe adamış AFS gönüllüleri, ev sahibi aileler ve AFS çalışanları senin AFS deneyimini asla unutmayacağın bir kültürlerarası öğrenme macerasına çevirmeye hazırlar.

AFS NEDİR, NE İŞE YARAR?

AFS Okul Programları adayları katılacakları Değerlendirme Süreci sonrasında Okul Yılı veya Kısa Programlara kabul edilirler. Okul Yılı Programları gidecekleri ülkenin bir okul yılı boyunca sürmektedir. Kısa programlara katılan öğrenciler ise AFS deneyimini 3 ay veya seçtikleri ülkenin bir okul dönemi boyunca yaşarlar. Kısa Okul Programları’nın üç dönemi vardır: 2021 Trimester (3 Aylık) Programı, 2021 Güz Dönemi Sömestir Programı ve 2022 Bahar Dönemi Sömestir Programı.



AFS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

AFS Programları 2021 – 2022 Başvuru Koşulları

T.C. Vatandaşı olmak veya T.C. tarafından tahsis edilmiş uzun süreli ikamet iznine sahip olmak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları, Özel Öğretim Kurumları, Mesleki ve Teknik Eğitim ve Din Öğretimi Genel Müdürlüklerine bağlı liselerdeki; Lise Hazırlık, 9, 10,11 ve 12. sınıfa devam ediyor olmak

01 Ocak 2003 – 01 Eylül 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,

Son iki öğretim yılı (2019-2020 ve 2018-2019) sonu not ortalamalarının 100 üzerinden 50 ve üzeri olması,

Son iki öğretim yılı (2019-2020 ve 2018-2019) yıl sonu not ortalamalarında hiçbir dersten 50 altında almamış olmak.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL?

1. Aşama - Genel Kültür ve Zihinsel Beceri Testi

Tamamı Türkçe olarak çoktan seçmeli test şekilde yapılan değerlendirme; genel kültür ve zihinsel beceri testlerinden oluşmaktadır. Akademik bilgi ve yabancı dil bilgisi test etmemektedir.

Covid-19 önlemleri doğrultusunda testler online olarak düzenlenecektir. Testlerle ilgili detaylar son başvuru tarihi sonrasında adaylara e-posta ve SMS yoluyla duyurulacaktır.

2. Aşama Değerlendirme

İlk aşamada başarılı olan adaylar TKV tarafından düzenlenecek 2. Aşama’ya davet edileceklerdir. İlgili duyurular SMS ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

Mülakatlar AFS Gönüllülerinden oluşan komisyonlarca yürütülmektedir. Görüşmeler, Türkçe olarak yapılacak olup, yapılan değerlendirmeler öğrenciyi daha yakından tanımaya ve programlara yönelik motivasyonunu anlayıp yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak düzenlenecektir.

Aday öğrencilerin seçiminde dikkat edilen kriterler doğrultusunda programdan kazanımlarının fazla olacağına inanılan öğrenciler AFS Adayı olarak belirlenmektedir.

Mülakat Sonuçları

Mülakat sonuçları, değerlendirmenin yapıldığı günü takip eden 15 gün içerisinde SMS ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

Adaylara bildirilen değerlendirme sonuçları kesin olup, itirazlar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir öğrencinin AFS programları için aday olarak değerlendirilip değerlendirilmemesiyle ilgili tüm yetki ve sorumluluk Türk Kültür Vakfı’na aittir.

AFS'DE DİL BİLGİSİ ARANIYOR MU?

* AFS Değerlendirme süreçlerine başvuru için yabancı dil bilgisi aranmamaktadır.

** Japonya Kakehashi Programı’na başvuracak adaylarda yukarıdaki kriterlere ek olarak Başlangıç düzeyinde (N5) Japonca dil bilgisi aranmaktadır.