Afsha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afsha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Afsha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Afsha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Afsha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afsha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Afsha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afsha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Afsha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Afsha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Afsha 6 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Magdy Morsy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Afsha Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Afsha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 31 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Afsha'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Afsha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Afsha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Afsha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Afsha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında El Raja

30 Haziran 2015 yılında Enppi SC U23

1 Ağustos 2016 yılında Enppi SC

1 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

31 Temmuz 2019 yılında El Ahly

Afsha kimdir

Afsha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Afsha şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Afsha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 22 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Afsha nereli

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