Afshar Sedaghat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afshar Sedaghat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Afshar Sedaghat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Afshar Sedaghat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Afshar Sedaghat 7 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da افشار صداقت şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Afshar Sedaghat Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Afshar Sedaghat'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Afshar Sedaghat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Afshar Sedaghat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Afshar Sedaghat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Afshar Sedaghat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Malavan

Afshar Sedaghat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Afshar Sedaghat şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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