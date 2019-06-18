Afşin’de FETÖ’den 1 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Çukurpınar Mahallesi'nde FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan Ö.Ö. (26), jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Almanya'da çalıştığı öğrenilen Ö.Ö. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA